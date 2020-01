LIVE Roma-Lazio 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: occasioni per Cristante e Under! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Under per Dzeko dentro l’area di rigore, ma Acerbi allunga la gamba e riesce a fermare il pallone prima del tiro di Dzeko. 17′ Smalling ferma in velocità Immobile che era scappato alla marcatura a zona della Roma. 15′ Kluivert prova la percussione dentro l’area di rigore, ferma tutto Acerbi. 13′ Mancini di testa serve Cristante che tira da fuori, pallone deviato che finisce fuori. 11′ Lazio che prova a ripartire in contropiede ma la difesa della Roma è molto alta e non permette l’attacco della profondità. 9′ Spinge la Roma, Pellegrini mette in mezzo per Mancini che di testa colpisce male. 7′ Dzeko a rimorchio per Veretout che dentro l’area di rigore colpisce male. 5′ Partita molto tattica in questo inizio, Roma che prova a fare la partita. 3′ Under dalla ... oasport

