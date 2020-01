LIVE Fognini-Sandgren 6-7 3-4 | Australian Open 2020 in DIRETTA | l’azzurro si riprende e

LIVE Sport - DIRETTA 26 gennaio : Djokovic ai quarti di finale agli Australian Open - Fognini in campo - Ulissi 2° nel Tour Down Under : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 26 gennaio: orari e programma 8.37 TENNIS – Tutto come da programma. Novak Djokovic (n.2 del mondo) conferma i favori del pronostico e si impone negli ottavi di finale degli Australian Open 2020 di tennis contro l’argentino Diego Schwartzman (n.14 ATP). Il serbo, campione in carica di questo Slam, si è imposto in 2 ore e 7 minuti di partita con il ...

30-30 Ora è Sandgren ad avere alti e bassi: diritto in accelerazione che termina in rete. 30-15 Decimo ace dell'americano. 15-15 Serve&volley di Sandgren che però non trova il campo. 15-0 Servizio vincente dell'americano. 1-4 Ace di seconda di Fognini. 40-0 Diritto in rete da parte ...

8.37: Game vinto a zero per il ligure: 4-1. 8.35: Tiene il servizio a 30 Sangren: 4-0. 8.31: Altro break per Sandgren che chiude ancora a zero: 3-0 e Fognini non pervenuto in questo secondo set. 8.28: Domina il game e lo chiude a zero il numero 100 al mondo. 8.27: Si ...

08.16 In attesa della ripresa del secondo set, Tennys Sandgren discute con l'arbitro: nonostante il "time" chiamato dall'ufficiale di gara, Fognini è andato negli spogliatoi. L'americano attacca dato il tempo massimo ormai scaduto. 08.14 Fabio Fognini recrimina per aver perso ...

8.19: Ritarda l'inizio del secondo set, con Fognini che ha chiesto di andare negli spogliatoi. 8.16: primo set che si è giocato sull'equilibrio, con entrambi i tennisti a difendere il proprio turno a servizio; il tie-break è stato decisivo, con ...

1-0 Distante dalla riga di fondo Fognini: ne approfitta con il diritto l'americano. 6-6 Incanta Fabio quest'oggi: cambio di direzione e tie-break! 40-30 Buon diritto lungolinea dell'azzurro. 30-30 Sandgren martella tremendamente sulla diagonale di rovescio e porta Fognini a trovare un ...

4-5 Altro ace esterno: game rapidi a Melbourne. 40-15 Servizio e diritto lungolinea dell'americano. 30-15 Ace in slice di Sadgren. 15-15 Gran punto vinto da Fognini che recupera il cross stretto di Sandgren e poi chiude lungolinea, 15-0 Gran prima esterna dell'americano. 4-4 Primo game un ...

15-0 Buona prima di Fognini. 3-4 Sandgren si salva ancora e conduce il set. AD-40 Terzo ace dell'americano. 40-40 Gran rovescio lungolinea dell'italiano. AD-40 Serve&volley del guerriero americano. 40-40 Quinta palla break non sfruttata, Sandgren ancora coraggioso. 40-AD Gran rovescio vicino ...

30-40 Serve&volley di Sandgren che lascia giocare Fognini e chiude con la volée di rovescio. 15-40 Ace dell'americano. 0-40 TRE PALLE BREAK FABIO! Grande risposta dell'italiano con il rovescio. 0-30 Buona risposta dell'azzurro: lento Sandgren in uscita dal servizio. 0-15 Legge bene la ...

05.58 I due tennisti dovevano scendere in campo alle 6.00 ma sulla Melbourne Arena stanno giocando ancora Cori Gauff e Sofia Kenin: la giovane americana è avanti 7-6 1-2. 05.57 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta del match tra Fabio Fognini e Tennys Sandgren valido per il quarto turno degli ...

5.46: Djokovic va in fuga nel secondo set e conquista il secondo break, avanti 3-0 contro Schwartzman. 5.43: Djokovic subito avanti 2-0 contro Schwartzman nel 2° set dopo aver vinto il primo. 5.41: Gauff alla fine la spunta e conquista il tie-break del primo set contro Kenin 7-6 (5). 5.39: Djokovic parte forte anche nel secondo set, avanti 1-0 con ...

5.34: Si va al tie-break tra Gauff e Kenin nel primo parziale. 5.33: Djokovic si aggiudica il primo parziale contro Schwartzman: 6-3. 5.32: Chiude qui Milos Raonic e per la quinta volta in carriera raggiunge i quarti di finale negli Australian Open 2020: 6-4 6-3 7-5 lo score e niente da fare per Marin Cilic. 5.30: Nel frattempo Djokovic conquista il ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata degli Australian Open 2020 di tennis. A Melbourne Park vedremo andare in scena gli ottavi ...

Australian Open 2020: tabellone e risultati. Nadal e Rublev agli ottavi di finale, Fognini affronterà Sandgren–Fognini-Sandgren orario e tv: programma e streaming Australian Open 2020 (26 gennaio)–Australian Open 2020: Fognini e Federer, l'autorità e l'orgoglio. Tsitsipas, Serena Williams, Osaka: che ecatombe! Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ...