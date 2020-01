La star della Nba Kobe Bryant è morto: schianto in elicottero (Di domenica 26 gennaio 2020) La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. A diffondere la notizia è Tmz. Secondo quanto riportato dal sito, Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo è precipitato e poi ha preso fuoco: i soccorsi sono stati inutili. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. Il campione Nba, 41 anni, era nato a Philadelphia, ma era cresciuto in Italia per via dell’attività del padre, a sua volta giocatore professionista. BREAKING: A helicopter has crashed in the Calabasas area of Los Angeles, California.Five people have been confirmed dead, and there are no survivors, according to @LASDHQ pic.twitter.com/5sVg8Orn9D— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 26, 2020 L’incidente è avvenuto nella località di ... open.online

VIDEO Lisa Vittozzi seconda nella mass star t di Pokljuka : highlights e sintesi della gara - primo podio stagionale dell’azzurra : Lisa Vittozzi ha conquistato un bel secondo posto nella mass start di Pokljuka , prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra è salita sul podio per la prima volta in stagione e si lancia con grande ottimismo verso i Mondiali di Anterselva che andranno in scena tra poco più di due settimane. La sappadina è stata perfetta al poligono col 20/20 e si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della svedese Hanna Oeberg mentre ...

“Sarri gobbo ba star do” - striscione durissimo dei tifosi del Napoli contro il tecnico della Juve [FOTO] : Cresce sempre di più l’attesa per la partita di campionato tra Napoli e Juve ntus, match che non ha bisogno di presentazioni e sempre molto sentito dalle due tifoserie. Percorso completamente diverso per le due squadre, la squadra di Maurizio Sarri guida la classifica e nelle ultime settimane ha allungato sull’Inter, gli uomini di Gattuso sono invece in grossissima difficoltà anche complice il cambio in panchina con ...

Oroscopo Simon & the star s della settimana 27 gennaio – 2 febbraio : Oroscopo della settimana prossima di Simon and the stars : previsioni da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020 Dalle pagine del libro “L’ Oroscopo 2020, il giro dell’anno in 12 segni”, sveliamo alcune informazioni sulle previsioni dell’ Oroscopo settimana le di Simon & the stars dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 per ciascun segno. Le previsioni settimana li dell’ Oroscopo di Simon and the stars di fine ...

Biathlon - secondo atto della sfida tra Johannes Boe e Martin Fourcade nella Mass star t di Pokljuka. Azzurri outsider : La Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon è pronta a vivere l’ultima giornata di competizioni della sua sesta tappa, quella che si sta disputando a Pokljuka in Slovenia. Le Mass start odierne rappresentano l’ultimo test ufficiale prima degli ormai imminenti Mondiali di Anterselva che dal 13 febbraio scalderanno i cuori degli appassionati alla Südtirol Arena. Se nel settore femminile spiccano oggi i malanni, con l’assenza di ...

“Ero una star del Grande Fratello - mentre adesso raccolgo monetine in giro per la strada”. Dalla notorietà del reality show alla miseria : la confessione dolorosa della giovane vip - che svela ai fan la sua condizione attuale. : Nel cuore degli spettatori inglesi c’era entrata a giugno del 2008, quando sul piccolo schermo delle tv britanniche era andata in scena la nona edizione del Big Brother, il re dei reality show sbarcato dalle nostre parti col nome Grande Fratello . Lei, la 48enne Lisa Appleton, aveva fatto breccia nel cuore degli spettatori e sembrava destinata a una carriera nel mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto) Oggi, dopo tanti mesi ...

Trump presenta il logo della Space Force - ma è uguale a quello di star Trek : ironia sui social : Il logo della neonata Space Force americana, presenta to su Twitter dal presidente Donald Trump , è praticamente identico a quello della celebre serie televisiva Star Trek . Simbolo centrale, dettagli dello sfondo e composizione concentrica sono infatti praticamente sovrapponibili. Il post di Trump ha scatenato l' ironia sui social , ma questa volta la ragione è dalla sua parte. Vediamo perché.Continua a leggere

Trump rivela il logo della Space Force Americana… ed è quello di star Trek : La realtà supera la fantasia. In un sonnolento weekend Trump (che pure ha una nutrita sezione anche da noi di Bufale) annuncia il logo per la nuova Space Force Americana, l’Astronautica Militare varata il 20 Dicembre 2019 e Amazon Prime annuncia la nuova serie televisiva su Star Trek , Picard. E tutte e due hanno in comune lo stesso logo . Come fa notare Jim Acosta, corrispondente presso la Casa Bianca per la CNN Trump just announced the ...

Eleonora Abbagnato - la drammatica malattia della madre : “Le star ò accanto” : Eleonora Abbagnato ha deciso di lasciare il posto di prima ballerina all’Operà di Parigi per stare accanto alla madre malata di leucemia. Per anni abbiamo pensato con orgoglio all’Operà di Parigi, sapendo che nel ruolo più prestigioso di prima ballerina c’era la nostra Eleonora Abbagnato . Una vita, la sua, spesa per coltivare quel talento immenso […] L'articolo Eleonora Abbagnato , la drammatica malattia della madre : ...

Stati Uniti - Il gruppo FCA presenta un'istanza per conte star e la denuncia della GM : Nuovi sviluppi nella causa legale partita dalla denuncia della General Motors contro la Fiat Chrysler per le presunte tangenti al sindacato americano UAW. FCA, facendo seguito ai propositi "di avvalersi di tutte le tutele disponibili" per difendersi dall'iniziativa della Casa concorrente, ha depositato presso una corte federale del Michigan due mozioni per respingere tutte le accuse, in particolare quella di aver pagato somme per ...

Donald Trump Twitter - il logo della Us Pace Force scatena la rete : «Ma è quello di star Trek…» : Su Twitter il presidente americano Donald Trump ha presentato il nuovo logo della Us Pace Force , nuovo gruppo militare voluto fortemente dall’inquilino della Casa Bianca. Agli occhi della rete , sempre super attenta, non è sfuggita però la somiglianza impressionante tra il simbolo postato dal politico 73enne e quello della serie cult Star Trek. Persino l’attore George Takei, volto popolare del telefilm, è intervenuto sulla questione ...

star Trek : Donald Trump "ruba" il logo della serie - George Takei chiede i diritti : Il logo della Space Force voluta da Donald Trump ricorda molto quello di Star Trek e George Takei ha chiesto vengano pagati i diritti di utilizzo. Il logo di Star Trek è incredibilmente simile a quello della United States Space Force voluta da Donald Trump e l'attore George Takei è intervenuto per chiede re ironicamente i diritti dell'immagine. Il nuovo gruppo militare voluto dal presidente degli Stati Uniti ha infatti un simbolo ufficiale che ...

star Wars : perché il futuro della saga appare sempre più cupo : Con la conclusione dell'ultima trilogia di Star Wars , sotto le aspettative e le ultime notizie trapelate sui progetti in corso, il futuro della saga di film sembra essere sempre più carente di Forza. Incredibile, ma vero Star Wars : L'ascesa di Skywalker ha messo la parola fine all'epica saga quarantennale di Star Wars al cinema nel breve tempo di un mese. A differenza di quanto successe con Il risveglio della Forza, considerato un vero e proprio ...

star Wars - online gli artwork della versione di Colin Trevorrow : I fan di Star Wars non si danno pace, soprattutto quelli tutto sommato delusi dalla conclusione a cui è giunto l’ultimo capitolo L’ascesa di Skywalker. In queste settimane i più piccati si stanno consolando pensando a come poteva essere questa pellicola se a dirigerla non fosse stato J. J. Abrams ma, come inizialmente previsto, il regista di Jurassic World Colin Trevorrow . Di recente, infatti, è stata diffusa con un leak online la sceneggiatura ...

Televisione in lutto - addio al popolare attore. È stato il volto di tanti telefilm e star della serie tv : Bruttissima notizia per il mondo della Televisione. addio ad un grande attore americano, celebre in tutto il mondo. Ad 86 anni è infatti morto John Karlen. Il suo decesso è avvenuto in un ospedale di Burbank, in California, a causa di un’insufficienza cardiaca. La morte è sopraggiunta mercoledì scorso, ma è stata annunciata alla stampa soltanto oggi su Twitter. A comunicare la pessima news è stata la pagina ufficiale della soap opera ...

