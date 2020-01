Kobe Bryant: morto in un incidente con l'elicottero (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto in un incidente con l'elicottero: il cestista dei Los Angeles Lakers aveva 41 anni. Kobe Bryant è morto oggi in un incidente con l'elicottero: la superstar dei Los Angeles Lakers aveva 41 anni e aveva vinto 5 campionati con la squadra. Nel corso della sua carriera era stato paragonato a Michael Jordan. L'elicottero sul quale viaggiava Bryant è precipitato a Los Angeles, nella contea di Calabasas. a breve ulteriori dettagli sulla notizia. movieplayer

