Il duetto tra Tiziano Ferro e Massimo Ranieri a Sanremo scatena i social: "Sembreranno padre e figlio" (Di domenica 26 gennaio 2020) “Sembreranno padre e figlio”. Massimo Ranieri e Tiziano Ferro saranno insieme sul palco di Sanremo per cantare “Perdere l’amore” e i social si scatenano. È bastato l’annuncio ad entusiasmare i fan dei due artisti e su internet c’è chi non può fare a meno di sottolineare la somiglianza fisica tra i due.“Ranieri e Ferro sullo stesso palco: finalmente ‘padre e figlio’ canteranno insieme. È questo il Sanremo che ci meritiamo”, twitta qualcuno sottolineando la similarità estetica tra i due artisti, che però non sono legati da alcun legame di parentela.Massimo Ranieri E Tiziano Ferro FINALMENTE PADRE E FIGLIO CANTERANNO INSIEME È QUESTO IL Sanremo CHE CI MERITIAMO #Sanremo2020— Lilie (@ morningsun) January 14, 2020Massimo Ranieri e Tiziano Ferro sul palco che duettano cioè padre e ... huffingtonpost

