Domenica In | il tenero gesto di Mara per Irene | la fidanzata di Massimo Boldi

Ospite molto atteso, Massimo Boldi viene accolto da Mara Venier nel salotto di Domenica In insieme alla sua compagna, Irene Fornaciari. Il noto attore entrando in studio stupisce la sua fidanzata cantando "Come prima, più di prima, t'amerò". I due hanno raccontato del loro amore, nato come una dolce amicizia ma che è sbocciato in poco tempo. "Ti vedo finalmente sereno", precisa la Venier, grande amica di Massimo Boldi. E l'attore apre il suo cuore, parlando di un episodio doloroso della sua vita: È stato difficile per me rimanere vedovo. Sai che sono un tipo che non sa stare da solo. Anche se la carriera è andata bene, sentimentalmente è stato complicato, soprattutto con le mie figlie. Ho riversato tutta la mia solitudine sul lavoro, ho lasciato Christian De Sica, è stato un periodo turbolento. Irene Fornaciari allora racconta come si sono conosciuti:

