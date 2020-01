Basket: La Gevi Napoli ko in trasferta, a Treviglio vince la BCC 73-58 (Di domenica 26 gennaio 2020) La Gevi Napoli Basket torna sconfitta dalla trasferta di Treviglio. La BCC vince con il punteggio finale di 73-58. La Gevi Napoli Basket torna a casa con una sconfitta dalla trasferta di Treviglio. Gli azzurri, privi di coach Sacripanti in panchina, rimasto a Napoli per un attacco influenzale, cedono il passo alla BCC con il punteggio finale di 73-58. La squadra guidata da coach Cavaliere ha dovuto rinunciare anche all’apporto di Iannuzzi, infortunatosi alla spalla nel corso del primo quarto e per il quale saranno effettuati esami strumentali per verificare i tempi di recupero. Il presidente della Gevi Napoli Federico Grassi, al termine del match, è intervenuto in conferenza stampa: “Innanzitutto faccio i complimenti a Treviglio che questa sera ha vinto meritatamente la gara. Dispiace non aver avuto con noi coach Sacripanti per un forte attacco influenzale e per il forfait di Iannuzzi a ... 2anews

