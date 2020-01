Salto con gli sci, Chiara Hoelzl si impone a Rasnov e vola in testa alla classifica generale! 16ma Lara Malsiner (Di sabato 25 gennaio 2020) L’austriaca Chiara Hoelzl si impone in gara-1 a Rasnov (Romania), centra la seconda vittoria in carriera nel circuito maggiore e soprattutto diventa pettorale giallo nella classifica generale di Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci femminile. La 22enne residente a Goldegg, dopo aver chiuso quinta la prima serie, si è resa protagonista di un secondo Salto mostruoso in termini di misura (99 metri, due in più rispetto al punto HS) e di pulizia nell’atterraggio (18,5 di media) sverniciando le quattro atlete che la precedevano a metà gara. Tra queste c’è anche la tedesca Katharina Althaus, una delle grandi sorprese della competizione, in testa alla graduatoria dopo la prima manche e battuta per appena 1.9 punti dalla rimontante Hoelzl. Sul podio anche l’austriaca più esperta Eva Pinkelnig, terza classificata e sempre in piazza d’onore nella classifica ... oasport

quertwit : @stedeaz Cristiano Ronaldo con quel salto ha fatto un gol pazzesco Ibrahimovic non ha fatto un cazzo con sto gesto… - sportface2016 : #Salto con gli sci, #Hoelzl vince dal trampolino HS97 di Rasnov 2020. Lara #Malsiner 16esima - Mariolindoi_ : @ArenaRosario Vabbe conosci la gestione in modo diretto. Bisogna fare poi i conti con una società che (oggi di meno… -