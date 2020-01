Pattinaggio artistico in tv oggi, Europei 2020: orari, programma, tv, startlist e azzurri in gara (25 gennaio) (Di sabato 25 gennaio 2020) oggi sabato 25 gennaio va in scena la quarta e ultima giornata di competizioni ai Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Steiermarkhalle di Graz (Austria) . Si inizierà alle 13:25 con l’attesissima free dance della danza sul ghiaccio, dove gli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, al momento terzi, dovranno arginare la riscossa dei diretti avversari inseguitori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin per conquistare per la seconda volta consecutiva la medaglia di bronzo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI Pattinaggio artistico DALLE ORE 13:25 (25 GENNAIO) La rassegna continentale si chiuderà poi con lo spettacolo pirotecnico delle atlete russe nel singolo femminile (dalle 18:30): Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova daranno infatti inizio a uno scontro titanico per il metallo più pregiato. Sarà della partita ... oasport

