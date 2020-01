Mattarella: ‘fraternità fondamento cruciale convivenza e motore benessere’ (2) (Di sabato 25 gennaio 2020) (Adnkronos) – “L’unità, per chi sa interpretarla davvero -ha sottolineato il Capo dello Stato- si traduce in fraternità verso tutti gli altri, a cominciare da chi ci sta vicino, cosa che è talvolta la più difficile, e senza pregiudizi nè barriere. La fraternità è un valore universale, che non ammette confini, distinzioni. Chiara Lubich, saggiamente, considerava la fraternità anche come una categoria politica ed ebbe a manifestarlo sovente nei luoghi internazionali che frequentava e dove le è stata riconosciuta la qualità di costruttrice di pace”.“L’Europa, le relazioni della comunità internazionale, tutte le nostre democrazie -ha insistito il Capo dello Stato- hanno bisogno di questo senso di fraternità e insieme di suoi interpreti generosi, perchè senza fraternità rischiamo di essere esposti al dominio dei soli interessi o delle paure che ... calcioweb.eu

