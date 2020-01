L’isola dei famosi 2020, cast: Alessia Marcuzzi chiama Marco Baldini? (Di sabato 25 gennaio 2020) L’isola dei famosi, anticipazioni: Marco Baldini concorrente nel reality di Alessia Marcuzzi? Manca ancora qualche mese alla nuova edizione de L’isola dei famosi e già iniziano a circolare i nomi dei papabili concorrenti. La macchina del reality, che dovrebbe partire a marzo dopo la fine del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini, è già al lavoro sul cast e oggi è proprio Tvblog a lanciare la bomba, scrivendo infatti che Marco Baldini sarà un concorrente dell’Isola dei famosi. Lo speaker radiofonico e spalla di Fiorello per molti anni, sarà davvero uno dei naufraghi della 15^ edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi? Marco Baldini non è nuovo ai reality, infatti, vinse nel 2008 La Fattoria di Paola Perego. Da contadino dunque si appresta a diventare naufrago nel reality di Canale 5? Inoltre, il nome di Marco Baldini a L’isola dei famosi non è ... lanostratv

