Intervista a Giovanna Abate: “La scelta di Giulio è di ormone, rimpiango di…” (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo la scelta di Giulio Raselli, Giovanna Abate ha rilasciato una lunga Intervista a Uomini e Donne Magazine. La ragazza si è messa a nudo ed ha rivelato cosa pensa realmente del percorso dell’ex tronista e, soprattutto, del modo in cui si è concluso. L’Abate non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo rammarico per l’atteggiamento assunto da Raselli al momento conclusivo del suo percorso. Ad ogni modo, ha dichiarato di non avere grossi rimpianti, solo una cosa eviterebbe di fare se potesse tornare indietro. Il pensiero di Giovanna Abate sulla scelta di Giulio Giulio e Giulia stanno vivendo serenamente la loro relazione al di fuori delle telecamere. Giovanna Abate, invece, ha rilasciato una bella Intervista al settimanale del talk show in cui si è sfogata ed ha raccontato molte cose. L’ex corteggiatrice è partita dal momento della scelta e in merito a ... kontrokultura

KontroKulturaa : Intervista a Giovanna Abate: 'La scelta di Giulio è di ormone, rimpiango di...' - - marcemarinisi : Tutti i segreti per diventare un blogger professionista: intervista a Giovanna Di Troia - 91lucry2 : RT @uominiedonne: Intervista esclusiva a Giulia e Giulio, lo sfogo di Giovanna e le dichiarazioni di Elga Enardu sulla relazione fra Pago e… -