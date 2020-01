Il varo della ‘Emilio Bianchi’, decima unità fregate ‘Fremm’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Genova, 25 gen. (Adnkronos) – Ci sarà anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti alla cerimonia prevista per oggi per il varo della nave Bianchi, decima unità del programma Fremm (fregate Europee Multi Missione), nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso. La cerimonia, all’interno del cantiere integrato navale militare, avrà per protagonista la nave ‘Emilio Bianchi’, decima e ultima unità delle fregate Fremm commissionate a Fincantieri dalla Marina Militare. L’unità proseguirà le attività di allestimento presso lo stabilimento di Muggiano, alla Spezia, e sarà consegnata nel 2021.L'articolo Il varo della ‘Emilio Bianchi’, decima unità fregate ‘Fremm’ CalcioWeb. calcioweb.eu

ItalianNavy : Tutto pronto nel cantiere di Riva Trigoso per il varo della #FREMM Emilio Bianchi, il #CASMM amm. #CavoDragone “In… - MinisteroDifesa : #25gennaio Il Ministro @guerini_lorenzo a Riva Trigoso per il varo della fregata “Emilio Bianchi” @ItalianNavy… - MinisteroDifesa : #25gennaio Momento solenne nel cantiere di Riva Trigoso per il varo della #FREMM Emilio Bianchi: Maria Elisabetta B… -