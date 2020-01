I 10 migliori piani sequenza unici (veri o finti che siano) (Di sabato 25 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=uxi11hs-GMY È un sogno vecchissimo che nel nuovo millennio è diventato solida realtà. Fare un film che si svolga nel tempo in cui lo spettatore lo guarda, che non sia alterato dai salti temporali del montaggio e che mantenga un’unità di tempo teatrale con in più tutte le altre virtù del cinema (in primis, l’assenza di limiti spaziali). Il piano sequenza, cioè la ripresa unica senza stacchi, è stata per decenni una trovata limitata a pochi minuti per via dell’ingombro della pellicola (non ci sono contenitori sufficienti per portarne così tanta da fare un film in un’unica ripresa). Con il digitale è diventata realtà. 1917, questa settimana in sala, porta l’idea del piano sequenza unico ad un altro livello, lo sposta nel campo delle grandi ricostruzioni storiche, della Prima Guerra Mondiale e degli spazi immensi. Non è un vero unico piano sequenza, ma una ... wired

OVHcloud_IT : Approfitta fino al 30 gennaio delle migliori offerte sui piani di #webhosting, #Hosted Exchange, e tanti altri prod… - AlvaroFrabotta : @AsiapaolaPaola @intuslegens vedo che lei fraintende, le campane non hanno mai lo stesso suono anche se fatte con l… - kiaracarta : @naraku11855662 @el_explorador_ Magari non migliori, ma neanche peggiori. Io non ho idea sinceramente dei piani di… -