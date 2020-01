Galaxy S8 e Note 8: arriverà Android 10 oppure no? (Di sabato 25 gennaio 2020) Galaxy S8 e Note 8 riceveranno Android 10? I flagship del 2017 non sono stati inseriti nella roadmad di aggiornamento all’ultima versione software personalizzata con la OneUI 2.0.Però, l’assistenza clienti dell’azienda sudcoreana afferma che questi due device riceveranno l’ultima release creando non poca confusione e speranza nei proprietari dei due smartphone.SamMobile riporta una nuova rassicurazione da parte dell’assistenza Samsung sull’update ad Android 10 nel corso del 2020, gli ultimi ad riceverlo se dovesse effettivamente arrivare.Gli aggiornamenti Android: quanti sono, quando arrivano, le versioniGalaxy S8 e Note 8, la speranza è l’ultima a morireÈ bene dirlo subito, Samsung aggiorna i propri device per due anni, flagship compresi anche se ci sono stati smartphone dell’azienda che hanno superato tale soglia, già superiore ai 18 ... pantareinews

