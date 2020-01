Forte terremoto in Turchia, magnitudo 6.8. Almeno 20 vittime (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono Almeno 20 le persone rimaste uccise e più di un migliaio rimaste ferite a causa del sisma che, nella serata di venerdì, ha fatto tremare il settore orientale della Turchia. E i soccorritori ancora continuano a cercare sopravvissuti sotto le macerie. Dopo il sisma, di magnitudo 6,8 gradi sulla scala Richter e che ha avuto come epicentro la piccola città lacustre di Sivrice, nella provincia orientale di Elazig, una trentina di persone mancano all’appello: sono sepolti sotto uno degli edifici crollati. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha assicurato che sarà fatto ogni sforzo per aiutare le persone coinvolte: “Siamo accanto al nostro popolo”, ha scritto su Twitter. La prima scossa è stata seguita da numerose altre di assestamento, le più forti con magnitudo 5.4 e 5.1. Elazig si trova a circa 750 chilometri a ... huffingtonpost

