CorSport: Callejon ha scelto l’addio al Napoli (Di sabato 25 gennaio 2020) Josè Maria Callejon ha scelto di lasciare il Napoli. Il suo addio era nell’aria. Il contratto dello spagnolo scade a giugno e la trattativa per il suo rinnovo si è ormai arenata da tempo. Cosa che aveva lasciato ben pochi dubbi sulla sua volontà di non proseguire il percorso in azzurro. Il suo ciclo è arrivato alla conclusione. Alfredo Pedullà, sul Corriere dello Sport, lo conferma. Callejon ha scelto l’addio. E’ già deciso. Scrive Pedullà: “Il discorso vale per Callejon, che una scelta di addio l’ha già fatta” L'articolo CorSport: Callejon ha scelto l’addio al Napoli ilNapolista. ilnapolista

