C’è Posta Per Te | Maria De Filippi svela un retroscena | “Non mi piace…”

Maria De Filippi fa una rivelazione su C'è Posta Per Te: "Non mi piace, non lo trovo giusto" In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera la regina degli ascolti e di Canale 5 Maria De Filippi ha commentato gli ascolti di C'è Posta Per Te che la scorsa settimana ha sfiorato i 6 milioni di telespettatori e il 30,9% di share: "Non capita spesso di vedere dati con il 3 davanti. Per Silvio lo farebbe andare in onda tutto l'anno se potesse". Poi ha svelato un retroscena su C'è Posta Per Te, ovvero quello che la redazione continua a seguire tutte le storie dopo la messa in onda , ma di non trovare giusto raccontarlo in televisione. Il senso del programma è un altro e il lavoro non è semplice. Il people show è curato in ogni dettaglio e richiede impegno: "Non mi piace raccontare il dopo delle storie , non lo trovo ...

