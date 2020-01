Casaletto Lodigiano, sparò a un ladro e lo uccise: assolto l’oste Mario Cattaneo (Di sabato 25 gennaio 2020) Il 10 marzo 2017 sparò a un ladro entrato nel suo negozio a Casaletto Lodigiano e lo uccise. l’oste Mario Cattaneo è stato assolto in primo grado dal tribunale di Lodi dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a tre anni. La vittima, il 32enne Petre Ungureanu, fu colpita alla schiena da un unico proiettile mentre si allontanava. La notte del 10 marzo 2017 sparò a un ladro che, con alcuni complici, era entrato nel suo locale per rubare. Il tribunale di Lodi ha assolto l’oste di Casaletto Lodigiano Mario Cattaneo dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Legittima difesa: assolto l’oste Mario Cattaneo Fu il colpo partito dal suo fucile a uccidere il 32enne Petre Ungureanu, colpito alla schiena mentre si allontanava. Il suo corpo era stato poi trascinato via dai complici e abbandonato poco lontano. ... limemagazine.eu

