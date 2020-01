Atalanta, Gasperini: «I ragazzi volevano una prestazione straordinaria» (Di domenica 26 gennaio 2020) Gian Piero Gasperini parla dopo la vittoria contro il Torino: ecco le parole del tecnico dell’Atalanta alla fine della gara Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 0-7 ai danni del Torino. Ecco le sue parole. LA GARA – «Devo dire che è stato un primo tempo straordinario. La sconfitta subita lunedì in casa con la Spal ha lasciato indubbiamente il segno, i ragazzi volevano fare una prestazione importante. Queste partite non sai mai come interpretarle, non è mai facile trovare la via di mezzo. Il Torino nella ripresa ha avuto le uniche occasioni per segnare. Poi c’è stato il quarto e quinto gol in un momento e la partita poi si è accesa nel finale». ILICIC – «Parla il campo. E’ determinante in zona gol, sia come realizzatore che come continuo riferimento del gioco. Diventa difficile per gli avversari prendere le misue a lui e al ... calcionews24

