VIDEO Fognini-Pella, highlights e sintesi Australian Open 2020: l’azzurro vola agli ottavi di finale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. L’azzurro ha sconfitto l’argentino Guido Pella per 7-6(0), 6-2, 6-3 e può così proseguire la sua avventura sul cemento di Melbourne. Il ligure non ha avuto grossi problemi contro il sudamericano e tra due giorni tornerà in campo per affrontare lo statunitense Tennys Sandgren, giustiziere di Matteo Berrettini al secondo turno e oggi capace di eliminare il connazionale Sam Querrey. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Fabio Fognini-Guido Pella, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2020. VIDEO highlights Fognini-Pella, Australian Open 2020: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ... oasport

