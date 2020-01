Verissimo | ecco chi vedremo nella puntata del 25 gennaio

Verissimo : ecco chi vedremo nella puntata del 18 gennaio : Verissimo: domani, sabato 18 gennaio 2020, va in onda la diciassettesima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che faranno compagnia al pubblico del salotto di Canale 5 figurano: Michele Bravi, Sinisa Mihajlovic, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Di Michele Bravi vi abbiamo anticipato la notizia ieri: l’ex vincitore di X Factor torna a parlare a distanza di mesi, dopo l’accusa di omicidio ...

Verissimo - Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi a Marzo. Ecco i dettagli della proposta : Andrà in onda domani, sabato 11 gennaio, una nuova puntata di Verissimo, trasmissione di successo condotta dalla bella Silvia Toffanin. Tra gli ospiti presenti troveremo la splendida Giorgia Palmas e lo sportivo Filippo Magnini. I due saranno sposi a fine marzo e, stando alle anticipazioni, ci sono dettagli interessanti sulla proposta di matrimonio più bella avvenuta a fine anno: Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione ...

Verissimo : ecco chi vedremo nella puntata dell’11 gennaio (c’è anche Barbara d’Urso) : Verissimo: domani, sabato 11 gennaio 2020, torna in onda il programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che faranno compagnia al pubblico del salotto di Canale 5 figurano: Pierfrancesco Favino, Katia Ricciarelli, Barbara D’Urso, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche. Pierfrancesco Favino racconta alla padrona di casa come si è trasformato in Bettino Craxi nel film di Gianni Amelio ...

Verissimo oggi non va in onda | Ecco perché oggi non c’è Silvia Toffanin : Verissimo non va in onda, Ecco perché oggi Silvia Toffanin non è in televisione. Tutti i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare Mediaset per un po’. oggi, sabato 3 dicembre 2019, non andrà in onda “Verissimo”, il talk-show di Silvia Toffanin firmato Mediaset. Ecco perché la simpatica presentatrice ha deciso di abbandonare gli studi di […] L'articolo Verissimo oggi non va in onda | Ecco perché oggi non c’è ...

Paolo Ruffini - lacrime a Verissimo. Per la prima volta parla di Diana Del Bufalo : ecco la sua verità : Paolo Ruffini parla per la prima volta della sua storia finita con Diana Del Bufalo. Parole toccanti e commozione che non sono passate inosservate tanto che anche Silvia Toffanin, conduttrice del programma, non è riuscita a trattenersi. “Diana Del Bufalo? Non è detto che due persone che si amano stiano insieme…”. “Vedere soffrire una bella persona come Diana mi fa male. Rimarrà sempre una principessa Disney. Non è detto che due persone ...

Verissimo - Federica Panicucci e Marco Bacini si scambiano parole d’amore : ecco cosa hanno detto : Federica Panicucci sarà un altro ospite della prossima puntata di Verissimo (qui trovate altre anticipazioni). Insieme a lei il compagno Marco Bacini. La conduttrice di Mattino 5 ha deciso di raccontare, nel corso di una doppia intervista, come procede la loro storia d’amore. Sul profilo Instagram della conduttrice, infatti, non mancano foto di momenti d’amore con Marco, ma la Panicucci è sempre stata riservatissima. Pochissimi i ...

Verissimo : ecco chi vedremo nella puntata del 21 dicembre : Verissimo: domani, sabato 21 dicembre 2019, andrà in onda la quindicesima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che faranno compagnia al pubblico del salotto di Canale 5 figurano: Wanda Nara, Pupo, Rita Rusic, Federica Panicucci, Alessandra Amoroso, Paolo Ruffini e Aida Yespica. In apertura spazio al Grande Fratello Vip: la padrona di casa incontrerà i due opinionisti, Pupo e Wanda Nara. Non solo: per la ...

Verissimo : ecco chi vedremo nella puntata del 14 dicembre : Verissimo: domani, sabato 14 dicembre 2019, andrà in onda la quattordicesima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che faranno compagni al pubblico del salotto di Canale 5 figurano: Fiorello, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Enrico Mentana, Pago e Nicoletta Mantovani. In esclusiva il programma annuncerà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip, Pago. Il cantante sarà presente in studio. Silvia ...

Michelle Hunziker a Verissimo - la confessione spiazzante : "Ecco perché lo faccio a novembre" : Una peculiarità tutta di Michelle Hunziker, che negli ultimi giorni è stata criticata sui social per le sua abitudini natalizie. Già, perché da metà novembre a casa della conduttrice campeggia un albero di Natale, assemblato con grande anticipo. Scelta che qualcuno ha apprezzato per lo spirito natal

Costanza Caracciolo incinta - la conferma a “Verissimo” : «Ecco perché non l’ho detto prima…» : Non è più un rumor, è una certezza. Costanza Caracciolo è incinta e aspetta da Bobo Vieri un’altra bambina. L’ex velina di Striscia la notizia, al sesto mese di gravidanza, ha annunciato il lieto evento nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, che andrà in onda oggi pomeriggio, sabato 7 dicembre 2019, a partire dalle ore 14. La showgirl al settimo cielo ha chiarito perché ha voluto mantenere il riserbo in questi mesi: nessun ...

Verissimo : ecco chi vedremo nella puntata del 7 dicembre : Verissimo: domani, sabato 7 dicembre 2019, andrà in onda la tredicesima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che faranno compagnia al pubblico per quasi tre ore figurano: Loredana Bertè, Ilaria D’Amico, Michelle Hunziker, Costanza Caracciolo, Edoardo Leo e Stefano Accorsi. In apertura Silvia Toffanin intervisterà una delle icone della musica italiana, l’inossidabile e amata Loredana Bertè. La ...

Emma Marrone - critiche per l’anello sfoggiato a Verissimo : ecco quanto costa : Sabato scorso Emma Marrone è tornata a Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 del momento difficile da poco trascorso e dei problemi di salute che l’hanno tenuta per un breve periodo lontana dalla sua musica e dai suoi fan. Il suo arrivo in studio ha emozionato tutti i presenti, conduttrice inclusa che le ha dedicato una lettera emozionante, divulgata attraverso una clip. Un’accoglienza che è stata particolarmente ...