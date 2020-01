The Bridge: l'ispirato puzzle game in 2D è disponibile gratuitamente su Epic Games Store (Di venerdì 24 gennaio 2020) The Bridge è il nuovo gioco reso disponibile gratuitamente tramite Epic games Store.Sarà gratuito sullo Store di Epic fino al 30 gennaio.The Bridge è "un un puzzle game di logica in 2D che costringe il giocatore a rivalutare la sua prospettiva ed i suoi preconcetti sulla fisica. È come se Isaac Newton incontrasse M. C. Escher. Manipola la gravità per redefinire il soffitto come pavimento mentre ti fai strada attraverso architetture dalle forme", stando alla descrizione ufficiale.Leggi altro... eurogamer

