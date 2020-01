Solaro, ancora un pedone investito sulle strisce con i lampioni spenti sulla Saronno-Monza (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un altro pedone investito sulle strisce sulla Saronno-Monza a Solaro dove i lampioni sono spenti. A cinque giorni esatti dall’ultimo episodio, nello stesso identico punto (LEGGI QUI L’ARTICOLO) questa sera è stato investito un ragazzo di 28 anni. L’incidente si è verificato poco dopo le 19,35 sull’attraversamento pedonale che dal supermercato In’s e dalla Farmacia Comunale, porta al giardino della Villa Borromeo. Il giovane, che era in bicicletta, è stato investito da una Fiat Punto che viaggiava in direzione Limbiate. Il giovane è stato giudicato a Areu in codice giallo, non è in pericolo di vita. su Il Notiziario. ilnotiziario

