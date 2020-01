Roma, schiaffi e insulti ai bambini dell’asilo: arrestate 2 maestre (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ci risiamo. Numerose fonti riportano la notizia che 2 maestre di un asilo di Roma sono state messe ai domiciliari. I Carabinieri hanno scoperto che insultavano e maltrattavano i piccoli bambini a loro affidati. A far partire le indagini, i sospetti dei genitori. Shock in un asilo di Formello Le fonti riferiscono che sono stati i genitori ad avvisare i Carabinieri, preoccupati per l’evidente stress vissuto dai propri figli. Inoltre, alcuni di loro avrebbero replicato a casa strani comportamenti violenti vissuti in classe. Tanto è bastato per lanciare l’allarme e invitare i Carabinieri della compagnia Cassia a indagare su 2 maestre d’asilo a Formello, zona nord di Roma.Tramite l’ausilio di telecamere nascoste, hanno potuto documentare in pochi giorni una condotta estremamente violenta e denigrante tenuta da 2 maestre. Da qui la decisione di metterle agli arresti ... thesocialpost

