Roma-Lazio, è derby tra spettacolo e timori (Di sabato 25 gennaio 2020) Una sfida d'alta quota davanti a 60 mila spettatori. Promette spettacolo in campo e sugli spalti il derby della Capitale tra Roma e Lazio in programma domenica allo stadio Olimpico. E proprio per questo rischia di vincere la paura di uscirne con le ossa rotte. Sul fronte sicurezza, si e' svolto in questura il consueto tavolo tecnico. Bonifiche e controlli intorno all'Olimpico scatteranno gia' diverse ore prime come anche lo sgombero dei veicoli in sosta. Si cerchera' di evitare qualsiasi tipo di contatto tra le tifoserie che arriveranno allo stadio dalle due direttrici opposte. In caso di successo, la squadra di Simone Inzaghi si confermerebbe come credibile outsider nella corsa allo scudetto e inoltre batterebbe il record di 11 vittorie consecutive che detiene al momento assieme al Milan (di Sacchi) e alla Roma (di Spalletti).Per fermare la marcia dei biancocelesti Paulo Fonseca ... ilfogliettone

