‘Paideia’, al viale Atlantici l’asilo nido che con un’app migliora le comunicazioni con le famiglie (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiA Benevento arriva l’asilo gestito con il sistema ‘Easynido’, il cloud software pensato e realizzato per migliorare la qualità del lavoro delle educatrici, ma anche per facilitare le comunicazioni con i familiari e tutelare la privacy dei bambini. Si chiamerà Paideia, come il termine che nell’Antica Grecia racchiudeva le parole ‘formazione’ ed ‘educazione’, in modo da puntare non solo all’aspetto pedagogico e all’istruzione scolastica, ma soprattutto allo sviluppo etico dei piccoli. Sorgerà negli spazi del Seminario Arcivescovile di viale degli Atlantici, grazie al lavoro dell’istituto paritario ‘De La Salle’ e della ‘Bartololongo’, la cooperativa sociale guidata dal presidente Italo Montella che da oltre 10 anni offre servizi di sostegno genitoriale e socio-assistenziale, seguendo il percorso ... anteprima24

‘Paideia’ viale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ‘Paideia’ viale