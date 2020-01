Omicidio Sacchi, la Procura ottiene il giudizio immediato per i sei indagati nell'inchiesta. C'è anche Anastasiya (Di venerdì 24 gennaio 2020) I sei indagati nell'inchiesta sull'Omicidio di Luca Sacchi avranno il giudizio immediato: la Procura di Roma ha infatti visto accolte le sue richieste in merito per quanto riguarda... leggo

Primapressit : Omicidio Sacchi: La Procura di Roma ottiene il giudizio immediato per 6 degli indagati - palermo24h : Omicidio di Luca Sacchi: giudizio immediato per i 6 indagati tra cui Anastasia - CarloClimati : RT @IzzoEdo: Omicidio #LucaSacchi, a giudizio #Anastasia e altre cinque persone - #LaStampa -