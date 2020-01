Napoli Juve, le quote dei bookmakers sorridono ai bianconeri (Di venerdì 24 gennaio 2020) Napoli Juve: le quote dei bookmakers sorridono ai bianconeri in vista della sfida del campionato di Serie A del San Paolo Da quel 31 agosto scorso è cambiato letteralmente tutto. Non c’è più Carlo Ancelotti seduto in panchina, il Napoli ha cambiato timone, perso punti in classifica e speranze di lottare per le posizioni di vertice. In poco più di quattro mesi il mondo si è ribaltato, ma nonostante una distanza siderale in classifica (la Juve viaggia a 51 punti, il Napoli a meno della metà, 24), la sfida che vede opposti bianconeri e partenopei non può mai essere scontata. Dicevamo: da quella gara di andata, terminata con uno scoppiettante e rocambolesco 4-3 per la Juve, è passata tantissima acqua sotto i ponti. Eppure gli spunti di interesse restano moltissimi. Uno su tutti: il ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo, dopo anni vissuti a guidare i colori azzurri. Secondo le quote ... calcionews24

juventusfc : ?? @Miralem_Pjanic: «Ci aspettiamo un Napoli con grande orgoglio» Miralem commenta il successo in #JuveRoma e prepa… - juventusfc : Dalla #CoppaItalia alla @SerieA Focus ?? #NapoliJuve - Le ultime dal #JTC (+ aggiornamento su @2DaniLuiz) ??… - forumJuventus : Sarri, l’allenatore della Grande Bellezza ritrova la squadra che lo ha reso celebre. Il Napoli che si era costruito… -