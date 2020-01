Il reale impatto della patch di dicembre per il Samsung Galaxy S7 in Italia ad inizio 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bisogna fare davvero molta attenzione in questi giorni al Samsung Galaxy S7, considerando il fatto che lo smartphone commercializzato poco meno di quattro anni fa dal produttore coreano ha realmente iniziato a ricevere la patch di dicembre in Italia e nel resto d'Europa. Alcune informazioni preliminari le avevo condivise coi nostri lettori già qualche giorno fa, annunciando appunto l'avvio del rollout di un upgrade incoraggiante per aprire al meglio questo 2020. Tutti i dettagli sull'aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S7 Come stanno le cose oggi 24 gennaio per i possessori di un Samsung Galaxy S7 qui in Italia? In rete sono trapelati i primi screenshot da parte di coloro che hanno ricevuto la notifica per procedere via OTA con il download dell'aggiornamento. Ora, ad esempio, abbiamo la certezza assoluta che il suo peso superi di poco i 50 MB. Insomma, un intervento ... optimaitalia

