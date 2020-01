Diabete e dolore alla spalla: attenzione a questo campanello dall’allarme, potrebbe essere sintomo di glicemia alta (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più diffuse al mondo anche in conseguenza a delle errate abitudini tipiche nel nuovo millennio, tra le quali un’alimentazione eccessivamente ricca di zuccheri e una vita sedentaria. I cibi processati aumentano infatti la glicemia, incentivando il lavoro del pancreas e inibendo la produzione di insulina. Ne consegue un aumento dei livelli degli zuccheri nel sangue che, se non controllato, può avere tutta una serie di pericolose conseguenze per la salute in particolare per il sistema cardiocircolatorio. Per prevenire o correggere il Diabete è necessario innanzitutto saperlo riconoscere, pertanto è fondamentale individuare i sintomi, anche quelli apparentemente innocui. Uno dei campanelli d’allarme che potrebbe far presagire uno stato diabetico è la capsulite adesiva, nota come spalla congelata. Essa è una condizione articolare ... meteoweb.eu

Megastene1 : RT @lanavediteseoed: Su @Affaritaliani un estratto da 'L'antipatico' di Claudio Martelli. 'Veniamo così all'accusa che avrebbe cominciato… - lanavediteseoed : Su @Affaritaliani un estratto da 'L'antipatico' di Claudio Martelli. 'Veniamo così all'accusa che avrebbe comincia… - startzai : RT @siliconwadi_it: #GlucoTrack è un #dispositivo per la misurazione non invasiva della #glicemia senza l’utilizzo di #sangue. Indicato per… -