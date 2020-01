Cos’è questa #dollypartonchallenge e i migliori esempi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dolly Parton Challenge è l’hashtag con cui circolano sui social in queste ore migliaia di meme prodotti a partire dalle foto profilo utilizzate sui social. La tendenza prende il nome da Dolly Parton, settantaquattrenne cantautrice statunitense, prima a pubblicare un collage con quattro diverse foto profilo. Una foto è per LinkedIn, una per Facebook, una per Instagram e una per Tinder. “Prendi una donna che può fare tutto”, ha commentato pubblicando l’immagine. View this post on Instagram Get you a woman who can do it all ilveggente

CottarelliCPI : ?? PILLOLE DI ECONOMIA 16: Cos'è la crescita? Partecipo tutti i giovedì alle 16:30 a Radio Marconi FM 94.8, spiegand… - CottarelliCPI : ?? PILLOLE DI ECONOMIA 15: Cos'è l'avanzo primario? Partecipo tutti i giovedì alle 16:30 a Radio Marconi FM 94.8, sp… - visionssofelio : cos'è questa sensazione strana di voler dare già un altro esame? sto bene? -