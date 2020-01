Amedeo Modigliani: la vita e le opere del pittore (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tra gli artisti più famosi troviamo sicuramente Amedeo Modigliani, conosciuto anche come Modì. pittore e scultore, conosciuto soprattutto per i suoi ritratti caratterizzati da occhi neri e colli affusolati, ha segnato la storia dell’arte moderna con la sua vita e le sue opere. Amedeo Modigliani: la vita Amedeo Modigliani nacque a Livorno il 12 luglio del 1884. L’artista non ebbe un’infanzia semplice: a causa della salute molto cagionevole, contrasse da piccolo una polmonite che presto si convertì in tubercolosi, lasciandolo senza forze e allettato. Il destino di Modì fu legato alla Francia fin dalla nascita: la madre infatti era francese e fu lei a formarlo nei primi anni e a convincerlo a studiare nella bottega di Guglielmo Micheli quando aveva solo quattordici anni. Nella bottega di Micheli, Modigliani ebbe la possibilità di studiare pittura e scultura, oltre che di ... notizie

