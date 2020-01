Virus cinese: controlli su 202 passeggeri atterrati a Fiumicino da Wuhan, epicentro del contagio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono stati controllati questa mattina alle 4.50 i 202 passeggeri provenienti da Wuhan, in Cina, epicentro del contagio da coronaVirus. I viaggiatori sono stati fatti transitare per un canale sanitario separato, dove sono stati sottoposti allo scanner per la verifica della temperatura corporea voluto dal ministero della Salute. fanpage

