Vince 112 mila euro al Gratta e Vinci: donna ritrovata in strada a camminare in stato di choc (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giornata da ricordare nel bene e nel male per una donna, visto che il suo destino le ha riservato dei momenti davvero particolari. Ha deciso di acquistare in una rivendita autorizzata un ‘Gratta e Vinci’ per cercare di Vincere qualcosa. E la fortuna l’ha baciata: ha infatti conquistato la bellezza di 112 mila euro. L’identità della Vincitrice non è stata rivelata per ovvie ragioni di privacy, ma si sa che sia stata in grado di consegnare il tagliando Vincente al figlio con estrema lucidità. Ma ciò che è successo dopo ha dell’incredibile. La signora ha voluto fare alcuni passi per scaricare l’eccessiva adrenalina scaturita dall’enorme Vincita, ma è stata ritrovata in strada mentre vagava in piena notte senza una meta precisa. Probabilmente perché quel successo inatteso le aveva causato troppa euforia ed il conseguente stato di choc. Aveva ... caffeinamagazine

NBAItalia : ???????? DANILO!! Super prestazione da 25 PTS & 13 REB per @gallinari8888 che trascina i suoi @okcthunder alla rimonta… - VivianaCaratozz : RT @NBAItalia: ???????? DANILO!! Super prestazione da 25 PTS & 13 REB per @gallinari8888 che trascina i suoi @okcthunder alla rimonta vittorio… - _Cavelli_ : RT @NBAItalia: ???????? DANILO!! Super prestazione da 25 PTS & 13 REB per @gallinari8888 che trascina i suoi @okcthunder alla rimonta vittorio… -