Solaro, fratelli nel tugurio: lite in diretta con Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nuovo collegamento di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso con Solaro. Anche oggi la trasmissione di Canale 5 si è interessata per la terza volta del caso dei due fratelli che vivono in un tugurio (clicca qui per tutta la storia). A differenza delle volte scorse i due fratelli si sono manifestati di animo particolarmente acceso. La sorella ha attaccato la d’Urso e la sua giornalista Ilaria Dalle Palle presente sul pianerottolo di casa. Una reazione che ha spiazzato la conduttrice di Pomeriggio 5 che voleva annunciare la risposta positiva di molti ascoltatori. su Il Notiziario. ilnotiziario

