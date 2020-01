Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2020: si rivede Christof Innerhofer, Clarey davanti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Johan Clarey ha piazzato il miglior tempo nella Seconda ed ultima prova della discesa di Kitzbuhel (Austria) che si disputerà sabato e rappresenterà il fiore all’occhiello sia di questo fine settimana, sia della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 in generale, dato che si tratta de “La gara” per eccellenza, quella che tutti vogliono vincere. Com’è ben noto non farà parte della discesa il nostro Dominik Paris, ko per un brutto infortunio al ginocchio, che gli impedirà di rincorrere il quarto successo in carriera a Kitzbuhel. Tornando al presente, sulla mitologica Streif il francese ha chiuso la sua prestazione con il crono di 1:55.69 precedendo uno dei grandi favoriti (ed a caccia di punti importanti per la lotta alla Sfera di Cristallo) il norvegese Aleksander Aamodt Kilde di 55 centesimi e l’austriaco Matthias Mayer di 60. Quarta posizione per lo ... oasport

