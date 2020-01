Povia difende Sinisa Mihajlovic dagli hater: "Va tutto contro la sinistra!" - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Serena Granato In un nuovo post pubblicato su Instagram, Povia ha stigmatizzato i messaggi negativi destinati a Sinisa Mihajlovic, circa l'endorsement di quest'ultimo alla Lega, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna Manca poco, ormai, alla data (26 gennaio 2020, ndr) in cui si terranno le elezioni regionali in Emilia Romagna. E, nelle ultime ore, si sono sollevate già le prime polemiche, tra cui quella sorta su alcune dichiarazioni rilasciate da un allenatore di calcio. Inaspettatamente, è giunto da parte di Siniša Mihajlović un endorsement a favore di Matteo Salvini e della candidata di partito Lega per il Centro-Destra - alle attese regionali- Lucia Borgonzoni. "Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni", ha esordito, dividendo così l'opinione della tifoseria della squadra, per cui fa da allenatore. E il ... ilgiornale

