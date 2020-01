Pavoncello: per adesso ambulanti piazza Vittorio non saranno delocalizzati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – “Il direttore del dipartimento capitolino Commercio si e’ impegnato a sospendere le postazioni degli ambulanti di via Ferrari e piazza Vittorio fino a quando non incontreremo l’assessore Cafarotti”. A dirlo e’ Angelo Pavoncello, vicepresidente vicario e portavoce Ana (Associazione Nazionale ambulanti), che oggi pomeriggio con gli operatori ha protestato in via dei Cerchi contro la misura “perche’ gli atti presentano una serie di incongruenze”. Le associazioni di categoria, spiega Pavoncello, “hanno chiesto l’intervento della Questura per chiedere che l’assessore Cafarotti ci incontri. Al momento l’assessore non c’e’ e ci hanno assicurato che le postazioni non verranno delocalizzate fino al nostro incontro con lui”. L'articolo Pavoncello: per adesso ambulanti ... romadailynews

