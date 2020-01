Napoli-Juve, Mertens torna a disposizione per il big match (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 2ª giornata di ritorno che verrà chiusa dal posticipo di domenica sera Napoli-Juventus. Sarà l’arbitro Mariani di Aprilia a dirigere la sfida del San Paolo con gli assistenti Manganelli-Giallatini. Intanto seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico con gli azzurri che preparano il match della 21esima giornata di Serie A. La buona notizia è che Mertens potrebbe rientrare con la Juventus. Oggi la squadra di Gattuso ha svolto allenamento sul campo 1 iniziando la sessione con lavoro di attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e partita a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens. L'articolo Napoli-Juve, ... anteprima24

