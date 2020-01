Joker: il sequel introdurrà il vero Joker? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Secondo alcuni rumors, Arthur Fleck non sarebbe il vero Joker, villain che potrebbe essere introdotto in un eventuale sequel del film DC. Mentre si avvicina la consegna degli Oscar, che vedono Joker grande favorito con 11 candidature, si continua a parlare dell'ipotetico sequel del film che potrebbe introdurre il vero Joker. A quanto pare sia il regista Todd Phillips che Joaquin Phoenix non sono contrari a un sequel che potrebbe fare chiarezza sulla vera identità del Joker. Il complicato finale di Joker ha alimentati numerose teorie dei fan, secondo alcuni Arthur Fleck non sarebbe il vero Joker, tra l'altro non è lui a uccidere i genitori di Bruce Wayne come accade nel canone dei fumetti DC, ma uno dei rivoltosi che, alimentati ... movieplayer

