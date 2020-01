Il Salone di Torino invita Altaforte. Ma era un'email automatica (Di giovedì 23 gennaio 2020) Altaforte Edizioni, casa editrice vicina a CasaPound, annuncia di essere stata invitata al Salone del Libro di Torino, dal quale era stata esclusa, tra forti polemiche, lo scorso anno. Gli organizzatori hanno però spiegato che si trattava di una comunicazione inviata in automatico. "Caro editore ti abbiamo riservato uno spazio speciale al Salone internazionale SalTo Nuovi Editori", si legge nella mail ricevuta da Altaforte e pubblicata sul 'Primato Nazionale', la testata di CasaPound. "Ogni editore per noi è importante, con il suo lavoro arricchisce la varietà dei titoli, garantendo bibliodiversità, e aiuta a preservare la pluralità e diffusione delle idee", recita ancora l'invito. Il Salone del Libro di Torino , nella nota spiega però che "visto il pregresso avvenuto nel 2019" non intende sottoscrivere alcun contratto con Altaforte e che l'invito di cui sopra è "una ... agi

