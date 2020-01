I favoriti di Sanremo 2020, scommesse sul Festival e quote dei Campioni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quali sono i favoriti di Sanremo 2020? Le scommesse sul vincitore del Festival di Sanremo 2020 sono ufficialmente iniziate e sono disponibili le quote dei bookmaker che rivelano i favoriti di Sanremo 2020 secondo il pubblico scommettitore. A differenza dello scorso anno, dove tra i favoriti di Sanremo appariva in continuazione il nome del giovane Ultimo, quest'anno manca un nome ricorrente. I 24 cantanti in gara nella categoria dei Campioni potrebbero suddividersi in più gruppi in base alle reali possibilità di vittoria del Festival ma non ce n'è uno che prevale nettamente sugli altri. Mentre la stampa ha già ascoltato i pezzi di Sanremo, il pubblico da casa ascolterà le 24 canzoni in gara nella categoria dei Campioni tra il 4 e il 5 febbraio in occasione delle prime due serate dei Festival. I Big infatti saranno suddivisi nelle prime due serate: 12 si esibiranno martedì 4 ... optimaitalia

OptiMagazine : I favoriti di #Sanremo2020, scommesse sul Festival e quote dei Campioni - Agimegitalia : Manca poco a #Sanremo2020 : tra i giovani favoriti la band #EugenioinViadiGioia e il rapper romano #Fasma , a 3.50… - JackLoScassator : RT @FlisiMaura: @JackLoScassator @matteosalvinimi @gbongiorno66 Va a Sanremo e canta una canzone contro Salvini, senza nominarlo ovviamente… -