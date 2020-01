Horizon Zero Dawn 2 avrà un comparto multiplayer online? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Horizon Zero Dawn 2, il sequel quasi confermato dell'esclusiva PS4 di Guerrilla Games del 2017, potrebbe presentare una forma di funzionalità multiplayer, secondo una serie di annunci di lavoro dello studio.Originariamente notato su Reddit, Guerrilla Games ha pubblicato una serie di posti vacanti nelle ultime settimane che, se messi insieme, suggeriscono che lo sviluppatore di Killzone potrebbe tornare al multiplayer. Lo studio cerca un Game Server Engineer in grado di lavorare su "sistemi come matchmaking, tornei, clan e classifiche".Un altro posto vacante, più recente, per un Senior Game Programmer indicherebbe che gli annunci riguardano Horizon Zero Dawn 2 e non un nuovo titolo di Killzone.Leggi altro... eurogamer

