“Guida bene a Forcella”, al via il progetto del ministero dei Trasporti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Diffondere la cultura della sicurezza stradale per recuperare e sviluppare le regole della cittadinanza e della solidarietà. Con questi obiettivi nasce “Guida bene a Forcella”, progetto promosso dalla direzione generale territoriale (Dgt) del Sud del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) d’intesa con la Città metropolitana di Napoli, Unasca (Unione nazionale autoscuole studi di consulenza automobilistica), Confarca (Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici), l’Altra Napoli onlus e la fondazione Trianon Viviani. Nato sulla scorta della felice esperienza recente di Guida bene in Sanità, il nuovo progetto ha una popolare madrina, Marisa Laurito, neodirettore artistico del teatro Trianon Viviani. L’iniziativa nasce dall’esigenza di contribuire a ... anteprima24

