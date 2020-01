Fuorviante il test Digitale terrestre DVB-T2 e bonus poco utilizzati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Digitale terrestre DVB-T2 è argomento assai dibattuto in questi ultimi giorni, affrontato di recente anche da Mirella Liuzzi, Sottosegretario allo Sviluppo Economico. Su LinkedIn la deputata ha parlato dei bonus che il Governo sta erogando in favore di quanti acquistano dispositivi (TV o decoder) per la ricezione del nuovo segnale, confermando che gli incentivi non stanno facendo granché bene. Nel mese di dicembre il finanziamento ha riguardato 15,963 device, di cui 14,061 TV e 1,902 decoder (a riprova del fatto che gli italiani preferiscono puntare su nuove TV piuttosto che sui decoder). I milioni stanziati sono 151, a fronte dei 791 mila euro finora versati (pari ad appena lo 0,5% del totale). Del resto, il passaggio definitivo al Digitale terrestre DVB-T2 avverrà a cavallo tra il 21 ed il 30 giugno 2022 su tutto il territorio nazionale, e quindi c'è ancora tutto il tempo per ... optimaitalia

