Di Maio oggi è più forte. Parola di dissidente (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non si sente chiamato in causa, il senatore 5 Stelle Emanuele Dessì, dalla denuncia di Luigi Di Maio, che ieri s'è dimesso da capo politico del Movimento, per le “pugnalate alle spalle”. “Chi, io? Proprio no. Ero lì vicino a lui e non ho sentito nessun riferimento a me” risponde il senatore grillino, che è stato uno dei tre firmatari di un documento di dissenso verso il capo politico, in un'intervista al Corriere della Sera. “Non c'era nulla di personale” contro Di Maio, aggiunge poi. Dessì sostiene infatti che in qualità di dissidenti “Non abbiamo mai chiesto le sue dimissioni” e in quel documento “non c'è una Parola contro di lui” tanto più che “lo ha visto e rivisto anche chi padroneggia l'italiano meglio di me” e in quel testo in ogni caso, afferma ancora il senatore, “c'erano cose dette e ridette da colleghi e dalla base. Le abbiamo messe nero su bianco. È il nostro lavoro di ... agi

