Coronavirus cinese, 3 pazienti sottoposti a esami in Scozia: sarebbero i primi casi in Europa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Coronavirus cinese, esami su 3 pazienti in Scozia: primi casi in Europa? Un certo numero di pazienti è stato sottoposto in Scozia a vari esami per aver mostrato i sintomi di una polmonite che si sospetta sia causata dallo stesso Coronavirus che ha scatenato un’epidemia in Cina nelle ultime settimane. Sono almeno tre le persone recentemente arrivate in Scozia dalla città-focolaio cinese di Wuhan e trattate come casi sospetti di contagio del Coronavirus 2019-nCoV, che finora nel continente asiatico ha portato alle morte di 25 persone, oltre a migliaia di casi di contagio. Il responsabile del dipartimento di medicina infettiva all’Università di Edimburgo, il professor Jurgen Haas, ha confermato alla Bbc che tutti e tre i pazienti in questione hanno mostrato sintomi di infezione respiratoria, gli stessi provocati dal Coronavirus. Inoltre, tutti loro erano stati nella città di Wuhan ... tpi

RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus -