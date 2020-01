Giornata della Memoria : ecco il programma del Comune di Napoli : Giornata della Memoria 2020: gli appuntamenti promossi dal Comune di Napoli per ricordare le vittime dell’Olocausto. L’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Eleonora de Majo, in collaborazione con l’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea e l’ANPI Napoli, promuove il programma delle iniziative cittadine organizzate in occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria, ...

Comune di Napoli - rilascio Contrassegno H : aggiornamenti in commissione Welfare : Comune di Napoli: aggiornamenti in commissione Welfare sull’utilizzo delle strutture di Via dei Cristallini e di Sant’Eligio e sul rilascio del Contrassegno H. Nella riunione presieduta da Maria Caniglia le informative dell’assessora al Welfare Monica Buonanno sull’utilizzo dei due edifici e sul rilascio del Contrassegno H. È stato assegnato alla Municipalità 3 il primo piano della struttura di Via dei Cristallini alla Sanità: la notizia è ...

Ripetitore 5G a Napoli Est - il Comune sospende le autorizzazioni dopo gli articoli di Fanpage.it : L'Arpac, intervenuta dopo gli articoli di Fanpage.it, boccia il progetto dell'antenna di via Mastellone a Ponticelli: "Parere negativo - scrive - emergono potenziali superamenti del limite di 6V/m" nelle case ai piani alti. Palazzo San Giacomo sospende le autorizzazioni: "Alle compagnie telefoniche 30 giorni per presentare un nuovo progetto o ripristinare lo stato dei luoghi".Continua a leggere

Ripetitore 5G a Napoli Est - il Comune sospende le autorizzazioni : vittoria dei comitati : L'Arpac boccia il progetto dell'antenna di via Mastellone a Ponticelli: "Parere negativo - scrive - emergono potenziali superamenti del limite di 6V/m" nelle case ai piani alti. Palazzo San Giacomo sospende le autorizzazioni: "Alle compagnie telefoniche 30 giorni per presentare un nuovo progetto o ripristinare lo stato dei luoghi". Del caso si era occupato Fanpage.it nei giorni scorsi.Continua a leggere

Pietre d’Inciampo - la Comunità Ebraica di Napoli si smarca dal Comune : La presidente Di Segni: Inaccettabile il comportamento di de Magistris La Comunità Ebraica di Napoli “Lydia Schapirer” si smarca dal Comune sulla questione della cerimonia delle Pietre d’Inciampo, una commemorazione dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti che si svolge a Napoli e in tante altre città d’Europa. La presidente della Comunità, Noemi Di Segni, rivela al Denaro perché si è deciso di non aderire ...

Il Comune di Napoli : Città offesa dal sito dell’Asl di Verona. Le scuse non bastano - pronti a chiedere i danni : Lo sportello “Difendi la Città” del Comune di Napoli verificherà “la sussistenza della richiesta di risarcimento dei danni di immagine nei confronti di Napoli” in relazione al modulo dell’azienda sanitaria Ulls 9 Scaligera nel quale la Città di Napoli veniva indicata come metro di paragone in negativo per misurare gli effetti delle radiazioni subite dal paziente sottoposto a tomografia computerizzata cone beam ...

Case del Comune a Napoli - a Posillipo appartamento in fitto a 12 euro : Se cercate casa a via Posillipo e vi accontentate di un affaccio sul retro del palazzo, basta che abbiate a disposizione un budget di quasi 12 euro al mese; se, invece, volete togliervi lo sfizio di...

Napoli - emergenza rifiuti : Seduta monotematica del Comune : Il Consiglio comunale di Napoli si riunirà il 21 gennaio per una Seduta dedicata al tema dei rifiuti. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Fucito, che si è riunita oggi con la partecipazione dell’assessore Monica Buonanno in sostituzione del vicesindaco Enrico Panini, delegato ai rapporti con il Consiglio. La Conferenza dei capigruppo ha fissato per martedì 21 gennaio, con ...

Napoli - il Comune : finanziamento del Miur per le indagini sui solai in 152 scuole : Saranno 152 gli edifici scolastici di Napoli che saranno sottoposti a indagini dei solai finanziare dal Ministero dell’Istruzione. Lo fa sapere il Comune di Napoli, che parla di “ottimo risultato per le scuole”. Il Comune si era candidato lo scorso novembre all’avviso di selezione con cui il Miur metteva a bando 40 milioni di euro stanziati con decreto dell’8 agosto 2019 per verifiche ai solai degli edifici ...

Servizio di leva obbligatorio In Italia? Perché la nota del Comune di Napoli : Torna il Servizio di leva obbligatorio in Italia? I giovani diciottenni dovranno tornare a fare il militare nel nostro paese? Una nota WhatsApp inviata nelle chat di residenti in Campania e in particolare a Napoli ha letteralmente gettato il panico tra molti genitori ma l'avviso non comporterà alcun obbligo per nessuno in questo 2020, a discapito di quanto si pensi. I recenti venti di guerra che soffiano tra gli Stati Uniti e l'Iran hanno di ...

Con Demme - Napoli è orgogliosamente tornata al luogo Comune : Diego Demme non esiste. Diego Demme siamo noi. Trionfalmente tradotto dalla rassegnata stampa come “il colpo del Napoli”, il centrocampista tedesco è il primo acquisto del nuovo – vecchissimo – Napoli popolare. Non il calciatore, il famigerato “vertice basso” che serve a Gattuso. L’uomo Demme, più che altro il personaggio. Ce lo hanno subito raccontato per luoghi comuni, e noi così lo abbiamo accolto, a casa nostra mentre il ...

Comune di Napoli : da lunedì saranno in servizio novantasei vigili urbani : Da lunedì 13 gennaio saranno in servizio i 96 vigili urbani vincitori del recente concorso. De Magistris e Clemente: “Chiediamo al Governo nuove risorse per il fabbisogno di organico”. Da lunedì prossimo, 13 gennaio, entreranno in servizio sulle strade 96 vigili urbani, assunti a tempo determinato dopo aver vinto il recente concorso indetto dal Comune […] L'articolo Comune di Napoli: da lunedì saranno in servizio novantasei vigili urbani ...

Ponticelli : il Comune di Napoli consegna 32 nuove case popolari : Ponticelli: consegnati alle famiglie assegnatarie 32 alloggi delle nuove palazzine di edilizia residenziale popolare realizzati dal Comune di Napoli. Buone notizie da Ponticelli, quartiere di Napoli Est, dove sono state consegnate 32 nuove case popolari alle famiglie assegnatarie, ovvero quei nuclei familiari che dopo il terremoto del 1980 erano sistemati nel cosiddetto Parco evangelico. Gli […] L'articolo Ponticelli: il Comune di Napoli ...