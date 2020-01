**Web Tax: Le Maire, ‘Francia non accetterà né ritiro né sospensione’** (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Davos, 22 gen. (Adnkronos) – “La Francia non accetterà né ritiro né sospensione della sua tassa sui servizi digitali finché non ci sarà una soluzione internazionale per sostituire la nostra soluzione nazionale”. Così il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire da Davos dove partecipa al Wef 2020.L'articolo **Web Tax: Le Maire, ‘Francia non accetterà né ritiro né sospensione’** CalcioWeb. calcioweb.eu

